Казахстан готов вновь предложить Армении и Азербайджану площадку для переговоров о мире

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан готов вновь предложить Баку и Еревану площадку в Алма-Ате для проведения переговоров о заключении договора о мире. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по итогам его переговоров с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, который посещает Астану.

«Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора», — говорится в сообщении.