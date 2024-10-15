Казахстан готов вновь предложить Армении и Азербайджану площадку для переговоров о мире
13:32 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан готов вновь предложить Баку и Еревану площадку в Алма-Ате для проведения переговоров о заключении договора о мире. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по итогам его переговоров с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, который посещает Астану.
«Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора», — говорится в сообщении.
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