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Развал ВСУ в Донбассе уже невозможно остановить - Риттер

10:32 17.10.2024 Источник: Lenta.ru

Развал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе уже начался, и его невозможно остановить. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, передает YouTube-канал Dialogue Works.

«Крах ВСУ на донецком фронте реален, это уже началось, русские просто наступают (...) Я не знаю, почему мы [США] продолжаем делать глупости такого рода, потому что Украина проиграла», — рассказал военный аналитик.

При этом Риттер добавил, что Киев не располагает ресурсами для перелома ситуации в свою пользу и не может получить их никаким образом.  "Лента.Ру"

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