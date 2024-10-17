Жители новых регионов смогут пользоваться услугами СберМобайла

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В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе появится еще один провайдер сотовой связи и мобильного интернета: до конца 2024 года в этих регионах начнет работать виртуальный оператор СберМобайл. Для этого компания заключила с инфраструктурным оператором связи «Миранда» меморандум о сотрудничестве. Документ подписали на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

«Миранда» предоставит СберМобайлу инфраструктуру связи, что позволит оператору распространить зону покрытия на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, Республику Крым и Севастополь. В итоге жители этих регионов получат современные цифровые сервисы, качественную мобильную связь, отраслевые платформенные решения для индустриального интернета вещей и другие услуги СберМобайла.

«Связь уже давно стала одной из базовых потребностей людей наравне с электричеством, отоплением и водой. Мы предложим жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя удобные и безопасные цифровые сервисы, которые повышают качество жизни и помогают всегда быть на связи с родными и близкими», – рассказал Сергей Волков, генеральный директор СберМобайла.

«Подписание меморандума – знаковое событие не только для «Миранды» и СберМобайла, но и всего телекоммуникационного рынка новых регионов. Совместными усилиями мы ускоряем интеграцию в цифровое пространство России, делая его доступным для жителей новых территорий. Уверен, что реализация проекта MVNO на базе сетей «Миранды» и «Миртелекома» станет мощным стимулом для развития экономики и повышения качества жизни людей», – сказал Игорь Жижикин, генеральный директор «Миранда».