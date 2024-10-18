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Президент Аргентины упрекнул посла США в отсутствии помощи с МВФ — La Nacion

10:20 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Аргентины Хавьер Милей упрекнул посла США в южноамериканской стране Марка Стэнли в том, что Вашингтон до сих пор не помог Буэнос-Айресу в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила газета La Nacion.

По данным ее журналиста Карлоса Паньи, после того как Стэнли в разговоре с Милеем упомянул «китайскую угрозу», аргентинский лидер сказал: «Я благодарю за замечание. Однако я должен сообщить вам, что вчера был у китайского посла в связи с вопросом о продлении валютного свопа между нашими центральными банками. И он решил вопрос на следующий день, в то время как я с момента прихода к власти жду помощи США в МВФ, но ее до сих пор нет».

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