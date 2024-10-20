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НОВОСТИ

Париж направляет Киеву старую технику, которую военные собирались менять на более современную - Лекорню

11:00 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция будет продолжать обучать украинских военных на своей территории. Об этом в интервью газете La Tribune Dimanche сообщил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.

«У меня есть такое намерение, я над этим работаю. Нужно быть в состоянии обучать солдат, которые станут дополнением бригады „Анны Киевской“, — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, будет ли Франция и дальше обучать на своей территории украинских военных.

Что касается военной помощи, то, как отметил Лекорню, «Франция находится в процессе создания стратегической близости с Украиной». Отвечая на вопрос о том, не повредит ли французскому бюджету продолжение поставок оружия Украине, министр заявил, что Париж направляет Киеву старую технику, которую в любом случае военные республики собирались менять на более современную. Кроме того, если поставляется новая техника, то она «заказывается не в США, а на французских предприятиях».

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