На переговорах Путина и Си Цзиньпина обсуждался вопрос платежей между РФ и КНР — Ушаков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблематика инфраструктуры расчетов между Россией и Китаем обсуждалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Все вопросы обсуждались, в том числе и финансовое сотрудничество», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров лидеров РФ и КНР проблематика платежей в расчетах между странами.