На переговорах Путина и Си Цзиньпина обсуждался вопрос платежей между РФ и КНР — Ушаков
12:00 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблематика инфраструктуры расчетов между Россией и Китаем обсуждалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
«Все вопросы обсуждались, в том числе и финансовое сотрудничество», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли в ходе переговоров лидеров РФ и КНР проблематика платежей в расчетах между странами.
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