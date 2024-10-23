Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию
14:32 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, раскритиковав при этом проведенную ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики.
Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, генерирующие мощности были приватизированы.
«Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали: вот отдадим [электроэнергетику] частникам — и вот они будут там наращивать мощности. Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — сказал Володин.
«Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — добавил он.
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