0
0
143
НОВОСТИ

Федеральный бюджет РФ готовили исходя из ключевой ставки ЦБ в 15,1% — Силуанов

14:12 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет РФ готовили исходя из среднего размера ключевой ставки Банка России в 15,1%, горизонт был 14-16%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2025–2027 гг.

«Возвращаясь к вопросу о стоимости размещения и стоимости привлечения. Средний размер ставки Банка России, который учтен в расчетах федерального бюджета в доходах и расходах, — 15,1%. Горизонт, который нам изначально давал Центральный банк, — 14%-16%. То есть примерно это половина», — сказал Силуанов.

ЦБ РФ в сентябре повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Альтернативным сценарием регулятор рассматривал повышение ее до 20%. ЦБ указывал на возможность повышения ставки на следующем заседании совета директоров Банка России 25 октября, так как инфляционное давление остается высоким.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 24.10.2024
ВСУ потеряли более 26 тыс. военных за время боевых действий в Курской области
0
11
14:32 24.10.2024
За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 280 военных, 8 сдались в плен
0
114
14:00 24.10.2024
Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России — Путин
0
189
13:32 24.10.2024
БРИКС может приблизить конец доминирования коллективного Запада — Лукашенко
0
201
13:20 24.10.2024
Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников самолетного типа — МО РФ
0
220
13:05 24.10.2024
Страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире — Си Цзиньпин
0
228
13:00 24.10.2024
Доля экологически чистой энергогенерации в РФ составляет 85% — Путин
0
225
12:32 24.10.2024
Зерновая биржа позволит обезопасить торговлю в БРИКС от внешних рисков — Путин
0
252
12:20 24.10.2024
На Украине заявили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни
0
297
12:05 24.10.2024
Переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся — Путин
0
279

Возврат к списку