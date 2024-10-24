Федеральный бюджет РФ готовили исходя из ключевой ставки ЦБ в 15,1% — Силуанов
14:12 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ готовили исходя из среднего размера ключевой ставки Банка России в 15,1%, горизонт был 14-16%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2025–2027 гг.
«Возвращаясь к вопросу о стоимости размещения и стоимости привлечения. Средний размер ставки Банка России, который учтен в расчетах федерального бюджета в доходах и расходах, — 15,1%. Горизонт, который нам изначально давал Центральный банк, — 14%-16%. То есть примерно это половина», — сказал Силуанов.
ЦБ РФ в сентябре повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Альтернативным сценарием регулятор рассматривал повышение ее до 20%. ЦБ указывал на возможность повышения ставки на следующем заседании совета директоров Банка России 25 октября, так как инфляционное давление остается высоким.
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