За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 280 военных, 8 сдались в плен

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении до 280 военнослужащих, 8 военных сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США и 6 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, 2 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. 8 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали в Минобороны.