Ростех расширяет производственные мощности для выпуска двигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14
15:12 30.10.2024
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала строительство новых производственных мощностей на пермском предприятии ОДК-СТАР, где будут выпускать и испытывать агрегаты авиадвигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14, сообщили в госкорпорации.
Корпуса общей площадью более 21,3 тыс. кв. метров планируется ввести в эксплуатацию до середины 2026 года.
В первом корпусе площадью 17 тыс. кв. метров будет организован полный цикл изготовления электронных агрегатов и проведение предъявительских и приемо-сдаточных испытаний. Там будет установлено свыше 300 единиц высокотехнологичного оборудования.
На месте старого испытательного корпуса ОДК-СТАР возводится комплекс площадью более 4,3 тыс. кв. метров. Здесь будет установлено специальное оборудование российского производства, в том числе стенды для обкатки, регулировки и консервации агрегатов. В этом корпусе будут испытывать гидромеханические агрегаты для авиадвигателей ПС-90А, ТВ7-117СТ-01, ПД-8, ПД-14.
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