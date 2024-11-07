0
0
0
НОВОСТИ

Европа подстраховалась на случай победы Трампа, обременив Киев огромными долгами — портал

16:32 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские политики заранее предусмотрели меры по обеспечению финансовой поддержки Украины в течение года на случай победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США, обременив Киев огромными долгами. Такое мнение приводится в материале американского портала Responsible Statecraft.

По его оценкам, в течение последнего года на Западе обсуждались меры по ограничению влияния будущего главы Белого дома на поддержку Киева. Европейские политики хотели гарантировать предоставление помощи Украине как минимум в течение года в случае победы на выборах Трампа, который пообещал завершить украинский конфликт за 24 часа. Отмечается, что предоставленный Украине Евросоюзом кредит на 35 млрд евро (около $38 млрд) был столь велик из-за опасений, что Трамп в случае прихода к власти не согласится выделить Киеву предложенные действующим президентом США Джо Байденом $20 млрд.

Портал пишет, что обеспечение Украины европейскими деньгами «катастрофически непродуманно». Так, политиков ЕС мало заботит тот факт, что западное финансирование украинского конфликта в течение еще одного года, согласно оценкам МВФ, приведет к росту украинского долга до 108% ВВП, который не будет снижаться до 2028 года. При таком сценарии экономика Украины сможет вернуться к довоенному уровню только к 2031 году, говорится в материале.

Как отмечает портал, предоставление Киеву финансовой помощи еще в течение года может затянуть конфликт и привести к еще большим потерям. По оценкам Responsible Statecraft, Россия, вероятно, продолжит развивать успех наступательных действий и режим Владимира Зеленского окажется только в более тяжелом положении. Лучший способ для Запада поддержать Украину — просить мира, резюмирует портал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 07.11.2024
ВСУ потеряли на курском направлении более 30 200 военнослужащих
0
105
16:05 07.11.2024
«Ингосстрах» представил статистику по наиболее частым травмам клиентов
0
104
16:00 07.11.2024
Большинство финнов не верят, что отношения с РФ улучшатся в это десятилетие — опрос
0
186
15:32 07.11.2024
Хуситы пригрозили Трампу ущербом экономике США в случае продолжения поддержки Израиля
0
179
15:12 07.11.2024
Песков назвал абстрактной публикацию WSJ о «плане команды Трампа» по Украине
0
222
15:00 07.11.2024
Запад усиливает военную поддержку Украины с целью продолжения конфликта с РФ — генсек ОДКБ
0
248
14:32 07.11.2024
Поздняков сложит полномочия главы Олимпийского комитета России 13 ноября
0
262
14:12 07.11.2024
ПВО РФ за сутки сбили 55 украинских беспилотников
0
299
14:00 07.11.2024
Зеленскому было бы удобно, если бы кто-то из союзников вступил в конфликт с РФ — МО Польши
0
354
13:32 07.11.2024
Страны НАТО будут тратить намного больше 2% ВВП на оборону, как и требовал Трамп — Рютте
0
379

Возврат к списку