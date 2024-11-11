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Зеленский требует посадить политика, призвавшего к переговорам с РФ — депутат

19:20 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский уже несколько дней требует арестовать депутата Верховной рады Евгения Шевченко, призвавшего начать переговоры с РФ. Об этом заявил другой внефракционный депутат Артем Дмитрук, которому удалось нелегально покинуть Украину.

«Уже несколько дней Зеленский требует посадить Евгения Шевченко. Оснований никаких нет!» — написал Дмитрук в своем телеграм-канале.

В то же время сам Шевченко обратился в телеграм-канале к другому оппозиционно настроенному депутату Александру Дубинскому, который еще с ноября прошлого года находится в СИЗО. «Саша Дубинский! Готовься меня встречать. Придется теперь вместе посидеть в СИЗО. Политика, она такая», — написал он.

6 ноября Шевченко в своем телеграм-канале призвал избранного президента США Дональда Трампа помочь с проведением выборов главы государства на Украине, отметив, что иначе «этот авторитарный диктаторский режим угробит Украину окончательно». На следующий день Шевченко заявил, что Зеленскому следует начинать переговоры с РФ об урегулировании конфликта, в противном случае западные партнеры сами заставят его уйти. В ответ на это глава офиса Зеленского Андрей Ермак обвинил Шевченко в приравнивании «национальных интересов к поражению Украины».

Евгений Шевченко — независимый депутат Рады. В 2021 году был исключен из парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Выступал в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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