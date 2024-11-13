Россия намерена добиться углеродной нейтральности к 2060 году — Мишустин
15:32 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия с 1990 года более чем вдвое сократила парниковые выбросы, а к 2060 году планирует добиться углеродной нейтральности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на климатической конференции ООН в Баку.
Он отметил, что Россия вместе с международным сообществом активно прилагает усилия для борьбы с глобальными изменениями климата. Цель этой работы — обеспечить благополучие будущих поколений.
«Нам удалось сократить выбросы парниковых газов более чем в 2 раза от уровня 1990 года. К 2060-му планируем выйти на углеродную нейтральность. Упор делаем на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйства», — указал Мишустин.
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