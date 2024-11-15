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Дефицит кадров в медицине может вырасти до 45% в ближайшие пять лет

19:20 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит кадров в медицинской сфере может увеличиться до 40-45% в ближайшие пять-семь лет. Основными причинами может стать отток кадров из-за низкой оплаты труда и недостаточное замещение медработников пенсионного возраста новыми кадрами, сообщил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае, сопредседатель Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека Марк Денисов.

«Кадровая проблема является системной проблемой для всего российского здравоохранения <…>. Корпус российских медиков стремительно стареет, ядро его до настоящего времени составляли врачи, получившие свои дипломы еще в советское время, в среднем по стране порядка 26% врачей старше 55 лет. Следует учитывать, что есть много медицинских специальностей с повышенной вредностью, где на пенсию уходят намного раньше. Значительная часть медиков — это женщины, они также выходят на пенсию раньше — все это означает, что в ближайшие пять-семь лет дефицит врачей может достигнуть 40-45%», — сказал он на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного праву граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Денисов отметил, что в среднем по стране на текущий момент показатель дефицита медработников составляет 25,7%. Наибольший дефицит наблюдается в ЮФО — порядка 28% и в СФО — около 27%. В других федеральных округах ситуация примерно такая же — средний показатель дефицита врачей в ДФО, ПФО и ЦФО составляет порядка 25%, в УФО — около 24%, в СКФО — 22%.

Денисов также назвал основные причины, влияющие на высокий дефицит кадров в медицинской отрасли. Одна из них — отток медицинских кадров в регионы с более привлекательными условиями труда — заработной платой и условиями для профессионального роста. Также на дефицит кадров влияет «нарастание процента медработников пенсионного и предпенсионного возраста без соответствующего замещения новыми кадрами». Еще одной проблемой Денисов назвал отказ выпускников медицинских вузов от исполнения обязательств по договорам целевого назначения.

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