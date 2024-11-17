Шольц коротко прокомментировал свой телефонный разговор с Путиным
16:07 17.11.2024 Источник: Интерфакс
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье заявил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября не заметил особых изменений в его позиции по Украине.
"Разговор был очень детальным, и способствовал пониманию того, что мало что изменилось во взглядах президента России на войну. И это нехорошие новости", - приводят западные СМИ слова Шольца, сказанные журналистам перед его отлетом на саммит G20 в Бразилии.
Канцлер также сказал, что нельзя считать хорошим развитием событий, если Вашингтон будет иметь регулярный контакт с руководством России, а Европа - нет.
Телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся в минувшую пятницу. В воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Шольца был откровенным и детальным.
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