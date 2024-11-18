Лидер КНДР призвал военных обеспечить полную готовность к войне — ЦТАК

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии и подчеркнул необходимость обеспечить полную готовность к войне. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Четвертый слет командиров и политруков батальонов КНА прошел 14–15 ноября в Пхеньяне, предыдущее такое мероприятие состоялось 10 лет назад. Руководитель народной республики 15 ноября выступил с речью «О сложившейся ситуации и задачах командиров и политруков батальонов вооруженных сил» КНДР.

Как передает ЦТАК, Ким Чен Ын указала на «угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове». «И [он] выдвинул перед нашими вооруженными силами различных инстанций боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации», — информирует агентство.

Председатель государственных дел отметил «важность подготовки батальонов, их место и роль, основные задачи командиров и политруков батальонов в ускорении приумножения военно-политического превосходства и наращивания боевых сил для того, чтобы наши регулярные вооруженные силы и все вооруженные силы республики находились в полной готовности к войне».

«Мы продолжим постоянно укреплять силы самообороны государства, в центре которых стоят ядерные силы, без каких-либо лимитов, не удовлетворяясь [достигнутым]», — сказал Ким Чен Ын.