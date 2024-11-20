НАТО вступила в войну, у РФ есть все права бить по альянсу — экс-советник госсекретаря США

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) «вступила в войну» на Украине, когда президент США Джо Байден принял решение о применении американских вооружений для ударов вглубь России. У Москвы теперь есть «все права» атаковать цели на территории Североатлантического альянса. Такое мнение высказал во вторник ТАСС бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

При этом он подтвердил, что для запуска американских тактических баллистических ракет ATACMS требуется информация с западных разведывательных спутников «и/или личный состав» Вооруженных сил (ВС) США или каких-то стран — участниц Североатлантического блока. «[Президент России Владимир] Путин и [министр иностранных дел Сергей] Лавров откровенно и верно говорили [на эту тему]. Для запуска этих ракет требуются данные спутников США и НАТО и/или их личный состав. Следовательно, НАТО вступила в войну. Таким образом, у России теперь есть все права атаковать цели НАТО. Это в рамках международного права», — заявил Уилкерсон.