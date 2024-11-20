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НОВОСТИ

Киев является подписантом конвенции ООН о запрете противопехотных мин, напомнил Песков

14:12 20.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина является подписантом Оттавской конвенции ООН о запрете противопехотных мин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию газеты The Washington Post об одобрении уходящим президентом США Джо Байденом поставок противопехотных мин на Украину.

«Примечательная ситуация. Вы знаете, что эту конвенцию не подписывали ни Россия, ни США. Мы не являемся подписантами. Но подписантом этой конвенции является Украина», — указал представитель Кремля.

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