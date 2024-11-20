В Липецке при участии Сбера расширяется сеть быстрых зарядных станций для электромобилей
16:42 20.11.2024
В Липецке при участии Сбера запустили еще 12 новых быстрых зарядных станций (ЭЗС). В общей сложности 23 ЭЗС общей мощностью более 3450 кВт позволят заряжать более ста автомобилей ежедневно.
Станции оснащены современным и безопасным оборудованием российского производства, которое обеспечивает полную надежность систем электромобиля. Для старта зарядной сессии необходимо установить приложение «ЗарядСервис», доступное на платформах Google Play и App Store. В приложении имеется подробная инструкция по использованию станции, а также круглосуточная техническая поддержка.
Установку и техническое обслуживание ЭЗС осуществляет компания «СберСервис», которая также является и оператором зарядной инфраструктуры. Процесс зарядки активируется через мобильное приложение, а пользователям доступна круглосуточная техподдержка.
Липецкая область динамично развивается как центр электротранспорта, став ключевым регионом в продвижении экологически чистых технологий в Центральном Черноземье. Это стало возможным благодаря соглашению между правительством региона и Сбером, подписанному в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года. Основная цель этого сотрудничества – продвижение экологически чистого транспорта и сохранение окружающей среды путем стимулирования перехода автовладельцев на электромобили. Первые электрозарядные станции появились в Липецке год назад и успешно функционируют.
«Правительство Липецкой области активно поддерживает ESG-инициативы Сбера, в том числе установку современных зарядных станций, – рассказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Все это способствует внедрению инноваций в городскую инфраструктуру, а Липецкая область становится одним из лидеров в Центральной России по внедрению экологически чистых транспортных решений, демонстрируя пример успешного взаимодействия бизнеса, государства и общества ради повышения комфорта горожан и гостей Липецка».
«Липецкая область является центром электромобильности Центрально-Черноземного региона, – отметил генеральный директор СберСервис Алексей Евтушенко. – Развитие сети ЭЗС «ЗарядСервис» в Липецкой области помогает стимулировать автомобилистов пересаживаться на экологически чистый транспорт, что способствует сохранению экологии региона».
Новости
- 17:12 20.11.2024
- Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $94 тыс.
- 17:00 20.11.2024
- Мишустин потребовал быстрее наладить массовый выпуск передовых самолетов
- 16:40 20.11.2024
- В Сбере рассказали о финансировании высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург»
- 16:32 20.11.2024
- Трамп может скоро начать переговоры с РФ с учетом решения Байдена по ATACMS — Bloomberg
- 16:12 20.11.2024
- ВСУ потеряли более 400 военных на курском направлении за сутки — Минобороны РФ
- 16:00 20.11.2024
- Уровень одобрения политики США среди украинцев за два года снизился на 26 п. п. — опрос
- 15:32 20.11.2024
- ГД приняла в I чтении проект о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам
- 15:12 20.11.2024
- Залужный заявил солдатам ВСУ, что у них мало шансов выжить
- 15:00 20.11.2024
- ВС Израиля нанесли удар по сирийской Пальмире — SANA
- 14:55 20.11.2024
- Наталья Сергунина: С начала года к столичным онлайн-сервисам для малого бизнеса обратились 127 000 раз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать