В Липецке при участии Сбера расширяется сеть быстрых зарядных станций для электромобилей

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В Липецке при участии Сбера запустили еще 12 новых быстрых зарядных станций (ЭЗС). В общей сложности 23 ЭЗС общей мощностью более 3450 кВт позволят заряжать более ста автомобилей ежедневно.

Станции оснащены современным и безопасным оборудованием российского производства, которое обеспечивает полную надежность систем электромобиля. Для старта зарядной сессии необходимо установить приложение «ЗарядСервис», доступное на платформах Google Play и App Store. В приложении имеется подробная инструкция по использованию станции, а также круглосуточная техническая поддержка.

Установку и техническое обслуживание ЭЗС осуществляет компания «СберСервис», которая также является и оператором зарядной инфраструктуры. Процесс зарядки активируется через мобильное приложение, а пользователям доступна круглосуточная техподдержка.

Липецкая область динамично развивается как центр электротранспорта, став ключевым регионом в продвижении экологически чистых технологий в Центральном Черноземье. Это стало возможным благодаря соглашению между правительством региона и Сбером, подписанному в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года. Основная цель этого сотрудничества – продвижение экологически чистого транспорта и сохранение окружающей среды путем стимулирования перехода автовладельцев на электромобили. Первые электрозарядные станции появились в Липецке год назад и успешно функционируют.

«Правительство Липецкой области активно поддерживает ESG-инициативы Сбера, в том числе установку современных зарядных станций, – рассказал председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Все это способствует внедрению инноваций в городскую инфраструктуру, а Липецкая область становится одним из лидеров в Центральной России по внедрению экологически чистых транспортных решений, демонстрируя пример успешного взаимодействия бизнеса, государства и общества ради повышения комфорта горожан и гостей Липецка».

«Липецкая область является центром электромобильности Центрально-Черноземного региона, – отметил генеральный директор СберСервис Алексей Евтушенко. – Развитие сети ЭЗС «ЗарядСервис» в Липецкой области помогает стимулировать автомобилистов пересаживаться на экологически чистый транспорт, что способствует сохранению экологии региона».