МИД КНР призвал к сдержанности после обмена ударами между РФ и Украиной

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел КНР призывает стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами между Украиной и Россией и видеообращения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня», — отметил он.