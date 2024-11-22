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НОВОСТИ

МИД КНР призвал к сдержанности после обмена ударами между РФ и Украиной

11:05 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел КНР призывает стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами между Украиной и Россией и видеообращения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня», — отметил он.

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