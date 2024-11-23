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Около 600 тыс. человек покинули Ливан после начала военной операции Израиля

09:00 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 596 тыс. беженцев покинули Ливан после начавшейся в конце сентября военной операции Израиля против шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Ливане.

По его данным, 557 тыс. человек выехали в Сирию, из них 37% — граждане Ливана и 63% — сирийцы. Еще 39 тыс. ливанцев уехали в Ирак.

23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах», в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам шиитской организации на ливанской территории. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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