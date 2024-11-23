Глава МИД Турции не исключает вывода войск США из Сирии при Трампе
18:30 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республиканская администрация в США может на практике реализовать проект вывода американских войск из Сирии, поскольку их присутствие там мешает самим США.
«На самом деле присутствие 800 солдат в Сирии не приносит большой пользы США. Напротив, их присутствие в регионе только мешает американским военным операциям. Потому что любые действия против иранских ополченцев или Ирана приводят к тому, что целью становятся эти американские солдаты в Сирии и Ираке. Они фактически там как заложники. И это постоянно создает эскалацию. Демократы в США в свое время столкнулись с трудностями при выводе войск из Афганистана и не захотели пережить то же самое в Сирии. Теперь у власти республиканцы. У них будет возможность реализовать этот план [вывода войск]. Моя оценка в том, что по этому вопросу могут быть сделаны позитивные шаги», — сказал Фидан в ходе общения с турецкими журналистами в Анкаре.
Он напомнил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа в его первый срок «пыталась вывести солдат из Сирии, но столкнулась с противодействием военных чиновников». «Вопрос вывода войск из Афганистана тоже был в повестке республиканцев тогда, но решение вопроса перешло демократам. А они не смогли осуществить вывод войск правильно. Это повлекло большие политические издержки», — добавил Фидан.
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