В ночь на понедельник 25 ноября температура воздуха в Москве может лпуститься до -6С

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачно с прояснениями, местами сильная гололедица и отсутствие осадков, температура около 0 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 6 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.