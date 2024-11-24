0
0
0
НОВОСТИ

В ночь на понедельник 25 ноября температура воздуха в Москве может лпуститься до -6С

09:20 24.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачно с прояснениями, местами сильная гололедица и отсутствие осадков, температура около 0 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 6 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:15 24.11.2024
Букингемский дворец закрывается на длительный ремонт
0
144
09:10 24.11.2024
Спецслужбы США считают, что китайские хакеры получили доступ к телефонам 150 политиков - CNN
0
156
09:00 24.11.2024
По украинскому кризису "чисто военного решения не будет" - Меркель
0
204
21:00 23.11.2024
Европа не сможет вести против России «войну на истощение» — Залужный
0
1251
20:30 23.11.2024
Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри
0
1001
20:00 23.11.2024
ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области РФ — Reuters
0
1126
19:55 23.11.2024
Выставка Третьяковской галереи на ВДНХ будет работать до сентября 2025 года — Сергунина
0
914
19:30 23.11.2024
Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей
0
1058
19:00 23.11.2024
Китай обходит США и ЕС в гонке за мировое первенство в климатической политике — Politico
0
1078
18:30 23.11.2024
Глава МИД Турции не исключает вывода войск США из Сирии при Трампе
0
1004

Возврат к списку