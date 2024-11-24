В ночь на понедельник 25 ноября температура воздуха в Москве может лпуститься до -6С
09:20 24.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачно с прояснениями, местами сильная гололедица и отсутствие осадков, температура около 0 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 6 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
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