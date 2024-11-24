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НОВОСТИ

Из Украины в Литву будут вывезены станки и оборудование для производства дронов

20:10 24.11.2024 Источник: Интерфакс

С территории Украины в Литву будут вывезены станки и другое оборудование для производства дальнобойных ракет-дронов "Паляница", сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

"Реализуя договоренности, министерство национальной обороны Литвы не только осуществит уже запланированное финансирование проекта "Паляница", выделив 10 миллионов евро, но также изыщет возможности для финансирования по другим производимым в Украине вооружениям, для локализации украинского производства в Литве", - говорится в сообщении.

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