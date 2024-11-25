В Европе «горячие головы» хотят отправки войск на Украину, но единства нет — Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские элиты не едины в идее отправить войска своих стран или хотя бы наемников-частников в поддержку Киеву, однако отдельные «горячие головы» размышляют над этим. Таким образом на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации французской газеты Le Monde.

Издание сообщило о возвращении европейских элит к дискуссиям по теме возможной отправки войск в свете предполагаемого отказа будущей американской администрации во главе с Дональдом Трампом от существующей поддержки Киева.

«Мы с вами не знаем насколько эти сообщения соответствуют действительности, — отметил представитель Кремля. — Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи». «Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются», — добавил он.