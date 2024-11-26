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ВСУ без разбора расстреливали встречающихся на улицах Селидова жителей — Мирошник

09:05 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) без разбора расстреливали мирных жителей, встречающихся на улицах Селидова Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Идет вал вот информации, которая просто выплескивается из большинства людей, которые сейчас эвакуируются из Селидова <…>. У нас сейчас есть запротоколированные вещи и рассказы людей, которые столкнулись просто с расстрелами на улице, которые проходили буквально там за неделю до начала освобождения <…>: расстрелы в домах, расстрелы людей, которые были просто на улицах», — сказал он.

По словам Мирошника, украинские силовики приходили в места, где стояли генераторы, куда люди приходили за водой, и могли выстрелить в человека. «Люди выходили в поисках своих близких, <…> находили трупы — и они тоже попадали под огонь вот этих команд, вот этих снайперов, которые просто, видимо, развлекаясь, расстреливали всех, кого видели в прицел, гражданских.

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