ВСУ без разбора расстреливали встречающихся на улицах Селидова жителей — Мирошник
09:05 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) без разбора расстреливали мирных жителей, встречающихся на улицах Селидова Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Идет вал вот информации, которая просто выплескивается из большинства людей, которые сейчас эвакуируются из Селидова <…>. У нас сейчас есть запротоколированные вещи и рассказы людей, которые столкнулись просто с расстрелами на улице, которые проходили буквально там за неделю до начала освобождения <…>: расстрелы в домах, расстрелы людей, которые были просто на улицах», — сказал он.
По словам Мирошника, украинские силовики приходили в места, где стояли генераторы, куда люди приходили за водой, и могли выстрелить в человека. «Люди выходили в поисках своих близких, <…> находили трупы — и они тоже попадали под огонь вот этих команд, вот этих снайперов, которые просто, видимо, развлекаясь, расстреливали всех, кого видели в прицел, гражданских.
НОВОСТИ
- 09:20 26.11.2024
- Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow несколько недель назад — Bloomberg
- 09:00 26.11.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских БПЛА над регионами России — МО РФ
- 23:00 25.11.2024
- Цели для ударов ВСУ ракетами ATACMS указывались из Вашингтона
- 22:30 25.11.2024
- Все федеральные дела против Трампа Минюст США закрыл
- 21:30 25.11.2024
- Минобороны Азербайджана: Наша страна является надежным партнером НАТО
- 20:25 25.11.2024
- Представители Молдавии и «Газпрома» договорились продолжить переговоры в начале 2025 года
- 19:47 25.11.2024
- Цена на кофе сорта «Арабика» достигла максимума за последние 13 лет
- 17:40 25.11.2024
- Курс доллара на Forex превысил 105 руб., курс евро — 110 руб.
- 17:12 25.11.2024
- Обвиняемый в госизмене Журавель приговорен по совокупности к 14 годам колонии
- 17:00 25.11.2024
- В ГД внесен проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать