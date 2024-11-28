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Пашинян потребовал, чтобы на мероприятиях с его участием исполнялся гимн вживую

11:20 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание, чтобы на всех мероприятиях с его участием был вживую исполнен государственный гимн.

«Я дал указание, что на всех мероприятиях с моим участием государственный гимн должен исполняться вживую и с соблюдением определенных стандартов качества», — заявил он.

Пашинян также пожаловался, что на всех мероприятиях «больше внимания уделяем воде, вину, бастурме, чем гимну». «Нет стандарта скорости, темпа, иногда длительности и звука», — сказал он.

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