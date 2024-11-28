Пашинян потребовал, чтобы на мероприятиях с его участием исполнялся гимн вживую
11:20 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание, чтобы на всех мероприятиях с его участием был вживую исполнен государственный гимн.
«Я дал указание, что на всех мероприятиях с моим участием государственный гимн должен исполняться вживую и с соблюдением определенных стандартов качества», — заявил он.
Пашинян также пожаловался, что на всех мероприятиях «больше внимания уделяем воде, вину, бастурме, чем гимну». «Нет стандарта скорости, темпа, иногда длительности и звука», — сказал он.
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