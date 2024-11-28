Продолжение Киевом мобилизации ставит под угрозу будущее Украины — генерал ВС Португалии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжение украинскими властями мобилизации населения с целью сдержать продвижение вооруженных сил РФ ставит под угрозу будущее Украины из-за сокращения населения. С такой оценкой выступил генерал-майор ВС Португалии Агостинью Кошта, комментируя требования США снизить призывной возраст на Украине до 18 лет.

«Эта мера [и ранее] не была принята [украинскими властями] именно потому, что она поставит под угрозу само будущее Украины», — сказал он в эфире CNN Portugal. По словам военачальника, Украина теряет по 10 тыс. военнослужащих ежемесячно, а на обучение только что мобилизованного населения требуется как минимум три месяца. При этом президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что ВСУ теряют в месяц примерно по 50 тыс. человек, а безвозвратные и санитарные потери украинских военных находятся в соотношении примерно 50 на 50.

«Ситуация к настоящему моменту очень серьезная, <…> Украина сталкивается со множеством трудностей почти на всех участках фронта, — заявил Кошта. — Они (вооруженные силы РФ — прим. ТАСС) добиваются значительных успехов почти на всей линии боевого соприкосновения».