Продолжение Киевом мобилизации ставит под угрозу будущее Украины — генерал ВС Португалии
13:00 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продолжение украинскими властями мобилизации населения с целью сдержать продвижение вооруженных сил РФ ставит под угрозу будущее Украины из-за сокращения населения. С такой оценкой выступил генерал-майор ВС Португалии Агостинью Кошта, комментируя требования США снизить призывной возраст на Украине до 18 лет.
«Эта мера [и ранее] не была принята [украинскими властями] именно потому, что она поставит под угрозу само будущее Украины», — сказал он в эфире CNN Portugal. По словам военачальника, Украина теряет по 10 тыс. военнослужащих ежемесячно, а на обучение только что мобилизованного населения требуется как минимум три месяца. При этом президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что ВСУ теряют в месяц примерно по 50 тыс. человек, а безвозвратные и санитарные потери украинских военных находятся в соотношении примерно 50 на 50.
«Ситуация к настоящему моменту очень серьезная, <…> Украина сталкивается со множеством трудностей почти на всех участках фронта, — заявил Кошта. — Они (вооруженные силы РФ — прим. ТАСС) добиваются значительных успехов почти на всей линии боевого соприкосновения».
НОВОСТИ
- 13:32 28.11.2024
- В нескольких областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры
- 13:25 28.11.2024
- РФ производит в 10 раз больше ракет, чем вся НАТО, и нарастит производство — Путин
- 13:15 28.11.2024
- Ростех демонстрирует передовые разработки на Конгрессе молодых ученых в Сочи
- 13:05 28.11.2024
- Экс-премьер Польши уверен, что Киев никогда не пойдет на эксгумацию жертв Волынской резни
- 12:32 28.11.2024
- Кадры со средним образованием в РФ востребованы вдвое больше, чем с высшим — Минпромторг
- 12:20 28.11.2024
- Поток мигрантов в РФ может привести к критическому культурному дисбалансу — патриарх
- 12:05 28.11.2024
- ЮНЕСКО намеренно игнорирует смерти журналистов РФ, Москва выразила резкий протест — Гусман
- 12:00 28.11.2024
- Полеты космонавтов на Луну переносятся из-за финансовых ограничений — Роскосмос
- 11:32 28.11.2024
- Финляндия откроет завод по производству БПЛА для нужд Украины и НАТО в 2025 году
- 11:20 28.11.2024
- Пашинян потребовал, чтобы на мероприятиях с его участием исполнялся гимн вживую
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать