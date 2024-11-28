Президент Грузии вышла на митинг у здания парламента в Тбилиси

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции начались возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Потасовки со стражами порядка происходят по обе стороны здания законодательного органа. Полиция пытается вытеснить протестующих, которые хотят пробраться к служебным входам в парламент. Правоохранители вынуждены применять перцовый газ. Задержаний пока не зафиксировано.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы», — сказала Зурабишвили на митинге, обращаясь к собравшимся, которые встретили ее аплодисментами.