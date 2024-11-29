В УФНС напомнили москвичам о необходимости уплаты налогов до 2 декабря
11:02 29.11.2024
Россиянам важно до 2 декабря уплатить транспортный, земельный и имущественный налоги, а также новые налоги – на вклады и высокий доход. Об этом сообщили журналистам в УФНС России по Москве. По словам заместителя начальника отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС России по Москве Людмилы Плотниковов, в столице отправлены гражданам около 5,5 млн налоговых уведомлений. Примерно 4 млн – в электронной форме и порядка 1,5 млн – на бумажном носителе.
Налоги, которые нужно уплатить гражданину, собраны в одной квитанции и просуммированы. Хотя в налоговом уведомлении есть расчет по каждому налогу, но оплата будет производиться единым налоговым платежом, а финансы потом автоматически будут перераспределены между разными налогами.
Представители УФНС отмечают, что налогоплательщики нередко ошибаются, поскольку полагают, что не обязаны платить налог за проданные объекты. «Но важный нюанс – мы сейчас начисляем налог за прошлый, а не нынешний год. Если в течение 2023 года гражданин продал, например, машину или квартиру, то мы начислим налог за то количество месяцев, которое этот объект был в собственности. Если вы видите в налоговом уведомлении тот объект, которого у вас сейчас нет, проверьте графу – количество месяцев владения. Если она совпадает с тем, сколько вы владели им в 2023 году, это не ошибка. Если не совпадает, в личном кабинете пишите обращение в инспекцию. Наши специалисты сделают запрос в регистрирующие органы, уточнят информацию», – отметила Плотникова.
Если налог не будет уплачен до 2 декабря, налогоплательщика ждут санкции. С 3 декабря будет начисляться пеня за каждый день просрочки исполнения обязанности – в размере 1/300 ключевой ставки.
Отметим, что налогоплательщиками могут быть и дети вне зависимости от возраста, если на них зарегистрировано право собственности, в частности, на объекты недвижимости – квартиру или земельный участок. «Если родители открыли детям личный кабинет, тогда это налоговое уведомление попадает туда. Если его нет, тогда оно направляется по почте на бумажном носителе», – констатирует Плотникова.
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