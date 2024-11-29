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Миллионер из Китая заявил, что купленный им за $6,2 млн банан на скотче был вкуснее других

16:12 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сунь (китайское имя — Сунь Юйчэнь) съел купленный им за $6,2 млн приклеенный скотчем к стене банан, отметив, что он был гораздо вкуснее других бананов. Видео опубликовала газета South China Morning Post.

На видео показано, как в ходе специальной пресс-конференции 34-летний Джастин Сунь открепил приклеенный на клейкую ленту банан от стены, очистил его от кожуры и съел.

На вопрос журналистов о том, каков фрукт на вкус, предприниматель ответил, что он гораздо вкуснее других бананов. «По сравнению с другими бананами намного вкуснее. В самом деле неплохо», — сказал он.

Произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана — прикрепленный к стене клейкой лентой банан — на прошлой неделе было продано за $6,2 млн на аукционе в Нью-Йорке. Оценочная стоимость инсталляции «Комедиант» была установлена на уровне $1-1,5 млн.

Инсталляция «Комедиант» была в 2019 году представлена в художественной галерее американского города Майами-Бич (штат Флорида). Как заявил сам автор, его произведение — это в первую очередь идея, поэтому банан, являющийся частью инсталляции, необходимо периодически менять.

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