Свыше 560 тыс. человек уехали из Ливана в Сирию после начала военной операции Израиля
10:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 560 тыс. человек пересекли границу из Ливана в Сирию после начавшейся в конце сентября военной операции Израиля против шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Ливане.
«По данным на 25 ноября, около 562 тыс. человек (37% из них — ливанцы, 63% — сирийцы) пересекли границу из Ливана в Сирию после эскалации боевых действий в сентябре 2024 года», — говорится в докладе.
В документе также указывается, что 41 442 ливанца прибыли в Ирак.
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