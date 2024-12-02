Свыше 560 тыс. человек уехали из Ливана в Сирию после начала военной операции Израиля

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 560 тыс. человек пересекли границу из Ливана в Сирию после начавшейся в конце сентября военной операции Израиля против шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН в Ливане.

«По данным на 25 ноября, около 562 тыс. человек (37% из них — ливанцы, 63% — сирийцы) пересекли границу из Ливана в Сирию после эскалации боевых действий в сентябре 2024 года», — говорится в докладе.

В документе также указывается, что 41 442 ливанца прибыли в Ирак.