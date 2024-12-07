Число участников иска против фон дер Ляйен достигло тысячи — истец

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество участников иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 на более чем 35 млрд евро достигло тысячи. Об этом заявил на пресс-конференции в Льеже инициатор иска бельгийский лоббист Фредерик Бальдан.

Адвокаты фон дер Ляйен никаких комментариев СМИ не дали.

«Количество участников иска со стороны обвинения, которые выступают против фон дер Ляйен, уже достигло тысячи человек. Это в том числе правительства Венгрии и Польши, общественные организации, включая профессиональные объединения врачей и бортпроводников, и физические лица, близкие которых умерли в результате побочных эффектов вакцины Pfizer», — заявил он.

Активист отметил, что обычно в залах суда участников процесса со стороны обвинения и защиты рассаживают по разные стороны, «однако в Льеже нет зала такого размера, и на наших слушаниях участники обвинения сидят в том числе и за адвокатами фон дер Ляйен».