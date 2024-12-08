Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с РФ соглашение об урегулировании конфликта

10:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие. <…> Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», — написал республиканец.