Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с РФ соглашение об урегулировании конфликта
10:51 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие. <…> Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры», — написал республиканец.
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