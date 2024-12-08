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Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну – МИД РФ

14:45 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала, говорится в заявлении МИД РФ.

«В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, — отмечается в тексте. — Россия в этих переговорах не участвовала».

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