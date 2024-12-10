Телеведущая Юлия Барановская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
13:30 10.12.2024
В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывала телеведущая Юлия Барановская, которая посмотрела, как организована работа учреждения и пообщалась с его посетителями. По словам Барановской, она уже посещала пункт примерно год назад. «Меня удивило количество людей, желающих подписать контракт. Такого количества я не видела в прошлом году, - отмечает телеведущая. - А по сути сейчас еще утро. Это говорит о том, что в течение дня их будет еще больше. Здесь существует система одного окна, к которой мы давно уже привыкли. Радует тот факт, что люди идут сюда из патриотических побуждений и хотят быть полезными для своей родины».
Как говорит Барановская, у некоторых посетителей нет ни военного билета, ни боевого опыта. «Они не служили в армии, но искренне хотят защищать нашу страну. Это говорит о том, что люди приходят сюда по зову сердца. Их не интересуют деньги и льготы, они хотят помогать на передовой. И конечно, хочется пожелать этим ребятам вернуться домой невредимыми и с победой», – сказала телеведущая.
Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он открыт по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетить его можно в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит открыта на портале mos.ru.
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