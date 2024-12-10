Сергей Рябков: Президент Асад в России ... Он в безопасности

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад находится в безопасности.

«Он в безопасности, это показывает, что Россия действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации», — сказал он в интервью телеканалу NBC. Как указывает телеканал, Рябков стал первым официальным лицом, подтвердившим прибытие Асада в Россию. При этом замглавы МИД РФ отметил, что было бы «крайне неправильно» с его стороны «рассказывать о том, что произошло и как это разрешилось».

«Президент Асад в России», он был доставлен «самым безопасным способом», указал Рябков. Он также добавил, что он не знает, что «происходит сейчас» с Асадом.

Ранее источник в Кремле сообщил ТАСС, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.