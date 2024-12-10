Сергей Рябков: Президент Асад в России ... Он в безопасности
22:30 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад находится в безопасности.
«Он в безопасности, это показывает, что Россия действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации», — сказал он в интервью телеканалу NBC. Как указывает телеканал, Рябков стал первым официальным лицом, подтвердившим прибытие Асада в Россию. При этом замглавы МИД РФ отметил, что было бы «крайне неправильно» с его стороны «рассказывать о том, что произошло и как это разрешилось».
«Президент Асад в России», он был доставлен «самым безопасным способом», указал Рябков. Он также добавил, что он не знает, что «происходит сейчас» с Асадом.
Ранее источник в Кремле сообщил ТАСС, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.
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