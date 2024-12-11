ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников

11:39

Мошенники все чаще обманывают россиян, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщает Федеральная служба безопасности. Преступники используют подменные номера, идентичные номерам телефонов ФСБ России и убеждают потерпевших перевести финансы на «безопасный счет» или передать наличные курьеру. При этом деньги похищаются. Как отмечают представители ФСБ, для того, чтобы убедить жертву, злоумышленники присылают в мессенджерах фото поддельных служебных удостоверений, фальшивых приказов и других недостоверных документов, которые якобы обязывают человека помочь им.

Как напоминает ФСБ, о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу граждан России уведомляют исключительно в письменном виде, подобные документы вручаются лично. Кроме того сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами, не присылают им копии и фотографии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов.

«Телефоны доверия, общественных приемных органов безопасности используются исключительно для приема информации от граждан и организаций. Также вы всегда можете перезвонить на эти номера и убедиться, что звонившее вам лицо не имеет отношения к правоохранительным органам», – отмечают представители ФСБ.

Они призывают россиян внимательно отнестись к тому, что говорят по телефону люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Если те упоминают ФСБ, МВД, Следственный комитет, утверждают, что являются представителями службы безопасности банка, упоминают «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», просят сообщить код из SMS, данные банковской карты, паспорта, СНИЛС, убеждают срочно продать недвижимое имущество или транспортное средство, необходимо просто положить трубку.

«За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности», – отмечают в ФСБ.

Также, поскольку мошенники подменяют номера и используют программы для подмены голоса и внешности, ФСБ призывает граждан внимательно относиться к звонкам от родных, друзей и знакомых, если те утверждают, что попали в беду и им срочно нужны деньги. В этом случае следует также положить трубку и самостоятельно связаться с близким, задать ему вопросы, ответы на которые знает только он.