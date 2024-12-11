Большинство россиян считают искусственный интеллект помощником в работе

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Искусственный интеллект (AI) как помощника человека в работе воспринимают 58% россиян, а 19% считают его конкурентом на рабочем месте, при этом 41% уже используют AI-инструменты в своей работе или планируют пройти такое обучение. Такие результаты показало исследование, проведенное Rambler&Co совместно со Сбером. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 25 октября 2024 года, в нем приняли участие 18704 интернет-пользователя (56% мужчин и 44% женщин).

По данным опроса, специализированные курсы по использованию AI-инструментов уже прошли 14% опрошенных, еще 27% планируют это сделать. При этом 57% респондентов уверены, что обучение работе с искусственным интеллектом нужно включить в образовательную программу школ и вузов. Каждый второй участник опроса убежден, что искусственный интеллект не сможет заменить человека ни в одной профессии, 20% – что это может произойти во всех профессиональных областях, 21% – только в технических, 9% – в гуманитарных.

«Мы видим, как искусственный интеллект с каждым днем приносит человеку, обществу и стране все больше пользы, а люди ему все больше доверяют, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Об этом говорят и результаты опроса: больше половины россиян воспринимают искусственный интеллект как помощника, многие уже используют или планируют обучиться навыкам AI. Однако для развития индустрии нужны специалисты топ-уровня с практическими знаниями и навыками. Более того, будут появляться новые профессии. Они потребуют соверешенно новых навыков, отличных от того, к чему мы все привыкли. Поэтому мы вкладываем ресурсы и в развитие AI, и в подготовку «цифровых» талантов, выстраиваем сотрудничество с вузами, привлекаем лучшие умы к себе».

То, как искусственный интеллект повлияет на появление новых профессий, а также изменит существующие, обсудили участники видеоподкаста AI4PLANET, второй сезон которого вышел в рамках международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). В 10 выпусках участники видеоподкаста обсуждали, как изменится ландшафт профессий будущего, как AI уже сейчас помогает экспертам и каковы перспективы использования AI в работе экологов, климатологов, врачей, педагогов, HR-специалистов и сотрудников безопасности. Оказалось, что и эксперты и участники опроса сходятся во мнении, что искусственный интеллект станет ценным помощником будущих профессионалов, поэтому осваивать его важно уже сейчас.