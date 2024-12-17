Жертвами расстрелов ВСУ в Селидове стали более 100 человек
13:32 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 мирных жителей города Селидово в ДНР погибли в результате расстрелов ВСУ. Об этом сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Что касается количества жертв, местные жители говорят о сотнях убитых, мы делаем оценку из того, что мы видим. <…> Мы даем очень консервативную оценку — порядка более сотни [жертв]. Местные жители открыто нам говорят, что [их] несколько сотен. <…> Украинские войска убили всех, кого при отступлении могли убить», — сказал он на пресс-конференции, в рамках которой был представлен доклад трибунала «Массовый расстрел Вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово».
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