Жертвами расстрелов ВСУ в Селидове стали более 100 человек

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 мирных жителей города Селидово в ДНР погибли в результате расстрелов ВСУ. Об этом сообщил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Что касается количества жертв, местные жители говорят о сотнях убитых, мы делаем оценку из того, что мы видим. <…> Мы даем очень консервативную оценку — порядка более сотни [жертв]. Местные жители открыто нам говорят, что [их] несколько сотен. <…> Украинские войска убили всех, кого при отступлении могли убить», — сказал он на пресс-конференции, в рамках которой был представлен доклад трибунала «Массовый расстрел Вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово».