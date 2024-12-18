За ночь над Белгородской, Брянской и Курской областями сбиты 4 БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские соедства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей», — сообщили там.