За ночь над Белгородской, Брянской и Курской областями сбиты 4 БПЛА
09:00 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские соедства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей», — сообщили там.
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