Учителя в школах заполняют столько статистики, что МВД «позавидует» — генпрокурор РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские учителя вынуждены заполнять столько отчетов для ведения статистики, что им может «позавидовать» МВД. Об этом сказал генпрокурор РФ Игорь Краснов, отвечая на вопросы сенаторов на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, где рассматривалась его кандидатура перед назначением на новый срок.

«Учителя — у них нет времени, чтобы давать какие-то знания детям. Им нужно тоже составлять кучу отчетов. Вот мы сейчас с врачами разбирались. Там была наша инициатива снизить протоколы, их составление и уделить [больше] времени на пациента. То же самое и с учителями, — заметил Краснов. — Я разговаривал с учителями, они столько заполняют после урока всяких статистических данных — МВД „позавидует“. По его словам, из-за нагрузки самого учителя „нередко даже тетради проверяют ученики в том же классе“.

«С учителей тоже нужно начинать. Это и заработная плата, это и переработки», — отметил генпрокурор. По его словам, учителя стараются вкладывать знания в детей, но те, кто разрабатывает образовательные программы, должен прогнозировать учебный процесс. «Мы пресекли более 12,5 тыс. нарушений в этой сфере. Порядка 2 тыс. должностных лиц привлечены к ответственности. Именно за то, что они не могут систематизировать учебный процесс», — сказал Краснов. В итоге, заметил он, школа дает недостаточно знаний, и родители вынуждены нанимать репетиторов, которые стоят денег.

По его словам, руководители сферы просвещения и образования «все эти проблемы уже знают, мы до них все довели», о результатах проверок Генпрокуратура проинформировала президента России. «Я думаю, что порядок будет наводиться», — добавил генпрокурор.