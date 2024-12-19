РФ ставят по объему экономики на первое место в Европе и четвертое в мире — Путин
12:33 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россию по объему экономики ставят на первое место в Европе и четвертое в мире, но это не повод «заснуть» на этом показателе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Международные институты финансово-экономические поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательской способности и на четвертое место в мире. Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед», — сказал он.
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