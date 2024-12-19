Банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов — Путин

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банки с учетом высоких рисков мошенничества в отношении граждан РФ обязаны проверять их платежеспособность перед выдачей кредитов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Действительно, банки у нас научились быстро выдавать кредиты, выдают их просто моментально, что называется. Но они обязаны проверять платежеспособность [граждан]», — сказал он, отвечая на просьбу пострадавшей от мошенников пенсионерки принять меры для большего контроля выдачи кредитов.