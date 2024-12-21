Претензии к Google и YouTube справедливы, они злоупотребляют возможностями, считает Путин

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает справедливыми претензии к Google и другим западным платформам, которые не соблюдают законы РФ и используют свои возможности для политических целей.

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения целей своих правительств», — указал глава государства на совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

«Роскомнадзор, контролирующие организации соответствующим образом предъявляют к ним соответствующие претензии. И правильно делают», — уверен Путин.