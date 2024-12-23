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ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области, на месте работают оперативные службы

17:12 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«ВСУ нанесен ракетный удар по городу Рыльску. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объект, объекты социального назначения. Нахожусь в Москве на заседании Госсовета, сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска, сейчас на место мной уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства [Курской области] Алексей Дедов, его заместители. Работают на месте все оперативные, все аварийные и тревожные службы», — сказал он в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

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