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Нужно исключить проблему материального неблагополучия семей для улучшения демографии - министр

18:40 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографический перелом и рост суммарного коэффициента рождаемости в РФ возможен, для этого необходимо продолжить последовательную политику по исключению материального неблагополучия семей с детьми. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

«Нам еще предстоит обеспечить демографический перелом, нарастить суммарный коэффициент рождаемости. Для этого необходимо сосредоточить усилия в трех основных направлениях. Нужно продолжить последовательную политику по исключению материального неблагополучия семьи и ребенка, особенно это касается молодых и многодетных семей», — сказал он на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

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