На посту президента Трамп может изменить ситуацию в мировой экономике - Силуанов

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп на посту президента США может изменить ситуацию в мировой экономике, но российские власти должны сделать так, чтобы россияне этого не ощутили, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24.»



«Приход Трампа или других лидеров в других странах может повлиять каким-то образом на ситуацию и в мировой экономике, и касаться российской ситуации. Но наша задача — сделать так, чтобы наши граждане это не почувствовали. Все, что запланировано, все будет выполнено», — сказал он.





