В 2024 году у россиян снизился индекс тревожности

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индекс тревожности в 2024 году у россиян уменьшился на четверть в сравнении с показателем предыдущего года, более чем на треть увеличилось количество «невозмутимых» регионов РФ. Об этом говорится в ежегодном исследовании «Рейтинг регионов. КРОС», документ имеется в распоряжении ТАСС.



Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. Эксперты выделили три группы регионов по восприимчивости к проблемам, оказавшихся в повестке этого года, как тревожные, уравновешенные и невозмутимые.



«Средний суммарный индекс тревожностей в 2024 году снизился почти на четверть по сравнению с 2023 годом — с 11 754,02 до 8 957,41, что объясняется прежде всего более „спокойной“ медийной повесткой в целом и стабилизацией информационного фона в связи с СВО. Интересная тенденция — резкий рост, больше чем на треть, количества „невозмутимых“ регионов — с 27 до 39, что говорит о более взвешенном отношении к тревожным темам во все большем числе субъектов федерации. В эту группу, частности, перешли Республика Дагестан, Забайкальский край (из „встревоженных“), Чеченская Республика, Рязанская, Владимирская, Ульяновская области и др.», — говорится в сообщении.



