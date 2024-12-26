В 2024 году у россиян снизился индекс тревожности
10:25 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. Эксперты выделили три группы регионов по восприимчивости к проблемам, оказавшихся в повестке этого года, как тревожные, уравновешенные и невозмутимые.
«Средний суммарный индекс тревожностей в 2024 году снизился почти на четверть по сравнению с 2023 годом — с 11 754,02 до 8 957,41, что объясняется прежде всего более „спокойной“ медийной повесткой в целом и стабилизацией информационного фона в связи с СВО. Интересная тенденция — резкий рост, больше чем на треть, количества „невозмутимых“ регионов — с 27 до 39, что говорит о более взвешенном отношении к тревожным темам во все большем числе субъектов федерации. В эту группу, частности, перешли Республика Дагестан, Забайкальский край (из „встревоженных“), Чеченская Республика, Рязанская, Владимирская, Ульяновская области и др.», — говорится в сообщении.
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