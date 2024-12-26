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Центробанк России будет держать ставку «на высоких уровнях до победы над инфляцией»

15:40 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России намерен удерживать ставку на высоком уровне до «победы над инфляцией», сообщается в Telegram-канале регулятора.

«С этим избыточным спросом, превышающим возможности производства, Банк России и борется, поэтапно повысив ставку до 21% и намереваясь удерживать ее на высоких уровнях до победы над инфляцией», — говорится в сообщении регулятора в ответ на вопросы в чат-боте в Telegram.

В ЦБ подчеркнули, что экономика в России продолжает рост, несмотря на санкции, а банки сильно нарастили кредитование. «Ажиотажного спроса давно нет, тем не менее есть довольно устойчивый высокий спрос, который до недавнего времени подпитывался масштабным кредитованием и бюджетными стимулами. И в условиях, когда возможности производства ограничены нехваткой рабочей силы и теми же санкциями, этот спрос вызывает устойчивый рост цен. Не такой сильный, как в марте–апреле 2022 года, но устойчивый рост цен», — отметил регулятор.

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